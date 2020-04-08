В Королеве журналиста задержали за нарушение социальной дистанции

Журналисты подмосковного Королева сообщают, что 5 апреля полиция задержала их коллегу Романа Иванова. Он является внештатным корреспондентом городских порталов «Правда Студия» и «Честный Королев», а также местным гражданским активистом.

В воскресенье Роман с другими жителями вышел к месту прокладки ливневой канализации в Комитетском лесу. Земляные работы беспокоят активистов, так как, по их мнению, наносят урон лесам. Кроме того, по их данным, у выполняющей прокладку компании нет должных разрешений на работы.

К группе активистов, наблюдавших за действиями рабочих, подъехали полицейские. Как передает издание «Официальный Королев», стражи порядка обратили внимание именно на Иванова, заявили, что он стоит от ближайшего человека менее, чем в 1,5 метрах, после чего задержали его и доставили в отдел полиции. При этом, по словам очевидцев, никого другого полицейские задерживать не стали.

По версии «Официального Королева», Роман не сопротивлялся, однако теперь ему вменяют именно «неисполнение законного требования сотрудника полиции» (часть 1, статьи 13,3 КоАП). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.