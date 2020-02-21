В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК

Житель Красноярска сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 75а по улице Чернышевского. Корреспондент хотел взять интервью у мужчины, но тот наехал на него автомобилем. Журналиста с серьезными травмами доставили в больницу.

Следователи усмотрели в действиях водителя Mercedes признаки преступления, предусмотренного статьей «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», и начали проверку.

Имя водителя СК не назвал, но источник в правоохранительных органах Красноярского края рассказал РИА Новости, что это Алексей Талюк — помощник бывшего депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова.