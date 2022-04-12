В Кремле осудили санкции против журналистов и руководителей СМИ

В Кремле осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ, это непозволительно и выходит за рамки понимания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил список санкций против физлиц из РФ. В том числе в санкционный список попали президент медиа холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Редакции газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и другие.

«Мы неоднократно уже говорили, тем более, что это не первые наши руководители СМИ, вы знаете, что ваши коллеги уже некоторое время находятся под санкциями. Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей и руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания», — сообщил Песков, комментируя новые санкции.

Он также выразил уверенность, что санкции не повлияют на работу СМИ.

«Все-таки, наверное, вряд ли как-то санкции могут повлиять на ту объективную редакционную линию, которую занимают наши СМИ. Ни у кого нет ни малейшего сомнения, что наши СМИ так же продолжат активно работать и рассказывать правду о том, что происходит везде в мире, и в нашей стране», — сказал Песков.