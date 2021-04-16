В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер.

Он добавил, что в Кремле знают об этой истории по сообщениям СМИ.

Басманный суд Москвы ранее на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде.