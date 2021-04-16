В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер.
Он добавил, что в Кремле знают об этой истории по сообщениям СМИ.
Басманный суд Москвы ранее на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде.
«Никак. Я, наверное, все-таки останусь приверженным практике не комментировать какие-то судебные решения. Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать. Там просто дело в том, что и само издание, действительно, в свое время начиналось как студенческое, но оно уже достаточно давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать, чисто студенческих вопросов мало, даже по этой причине я бы не стал ничего комментировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку в связи с решениями по этому делу.
Источник: РИА Новости