В Кремле отреагировали на смерть Ирины Славиной

В Кремле назвали смерть главного редактора «Коза Пресс» Ирины Славиной трагическим происшествием и выразили соболезнования ее родным.

«Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание - губернатор (Глеб) Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем», — передает «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, что причин сомневаться в обещании главы региона нет. На вопрос о том, является ли это дело вопросом Кремля, представитель Кремля ответил отрицательно.