В Кремле рассказали об отношении к фейкам в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему публикация фейковой информации в СМИ сегодня «убивает» репутацию изданий:

Мы считаем, что это, особенно в такие нелегкие моменты, в целом очень плохая, негативная практика, которая, конечно, не добавляет, особенно когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме издания. Наоборот, уничтожает их реноме.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле к подобным вещам относятся негативно, неважно каких тем касается издание.

Представитель Роскомнадзора оповестил, что редакторы интернет-порталов теперь серьезнее относятся к публикациям недостоверной информации о коронавирусе и оперативно ее удаляют.

Помимо этого, Роскомнадзор проводит «монитринг» социальных сетей, СМИ, видеохостингов, телерадиокомпаний и других порталов «на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации».