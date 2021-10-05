В Курске депутат выгнал журналиста с заседания со словами «Я здесь закон»

Курское региональное отделение Союза журналистов России отреагировало на инцидент в Дмитриевском сельсовете Золотухинского района области. Напомним, что единоросс Владимир Боев обратился к присутствующим селянам и журналистке, которые пришли на заседание Совета депутатов со словами: «Я здесь закон. Сиди молчи молча - избиратель хренов».Более того, с заседания выдворили главного редактора Kursktv Марию Яковлеву и общественного активиста Евгения Фомина. На заседании должен был обсуждаться вопрос о перспективах передачи земель под строительство крупного свинокомплекса. Многим жителям перспектива получить свинарник у порога не понравилась. Однако депутаты захотели обсудить вопрос без «посторонних». Видео инцидента моментально разошлось по социальным сетям.

Председатель Союза журналистов Курской области Константин Строев в связи с этим выступил с заявлением. Вот его текст: «Как руководитель Курского регионального отделения Союза журналистов России рассматриваю действия председателя и депутатов Дмитриевского сельского совета Золотухинского района, как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, которое носит признаки состава преступления, предусмотренного ст.144 УК РФ. Мария Яковлева сообщила, что в связи с этим инцидентом обратилась в правоохранительные органы. Прошу Прокурора Курской области Алексея Николаевича Цуканова взять это дело на контроль».