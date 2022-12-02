В Латвии телеканалу «Дождь»* пригрозили закрытием

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал «Дождь»* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.

По словам Аболиньша, это уже второе правонарушение «Дождя»* за последние месяцы, а за три нарушения ведомство может аннулировать лицензию телеканала на вещание. В отношении редакции возбуждено административное дело за сюжет, в котором усмотрели поддержку российской армии.

Накануне, 1 декабря, ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя»*. Сегодня телеканал прекратил сотрудничество с журналистом по этой причине.

Напомним, летом «Дождь»* получил в Латвии лицензию на вещание после блокировки и преследования в России.

*Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом