В Латвии закрывается последняя редакция русскоязычного канала

Руководство латвийского холдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA), включая второй в республике по величине коммерческий «Первый Балтийский канал» (ПБК) – приняло решение после 19 марта прервать производство создаваемых программ, в том числе, ежедневной новостной программы «Латвийское Время».

Согласно пресс-релизу, который имеется в распоряжении радио Sputnik, подобные меры связаны с «непропорциональным экономическим давлением» со стороны государственных и правоохранительных органов республики.

Это, по мнению BMA, наносит ущерб не только холдингу, но и «дискредитирует идею борьбы за чистоту экономического и правового пространства Латвии, несет ущерб экономике страны, свободе слова и правам человека».

В частности, будет остановлено производство авторских передач «За кадром», «Пять копеек» и ежедневной информационной программы «Новости Эстонии», выходящей на территории Эстонии.

Как подчеркнула директор службы новостей ПБК Юлия Пирогова, за все время работы в адрес программы «Латвийское время» не поступало ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы телеканала.

Со своей стороны руководитель отдела маркетинга и ПР группы BMA Синдия Фриденберга заявила, что канал ПБК продолжит работу и «предложит зрителям разнообразную программу».

Она выразила сожаление, что «внешние условия не позволяют обеспечить работу журналистам».

«Латвийское Время» выходила в эфир ПБК с 2004 года и являлась самой популярной среди русскоязычных жителей Латвии информационной программой. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 тысяч зрителей.

В конце декабря радио Sputnik сообщило, что постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что в Прибалтике хотят «сломать русскоговорящее сообщество».