В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание семи телеканалов RT. В их число вошли: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

«Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС», — говорится в заявлении председателя совета Ивара Аболиньша.

Свое решение ведомство обосновало тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев на самом деле не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня».

Союз журналистов России сообщит в Международную федерацию журналистов о том, что Латвия запретила вещание RT и призывает другие страны ЕС последовать ее примеру, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.