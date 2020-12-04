В Латвии завели уголовные дела на журналистов агентства «Россия сегодня»

В Латвии завели уголовные дела о нарушении режима санкций Евросоюза на сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия, входящих в информационное агентство «Россия сегодня». Об этом сообщили Baltnews и Sputnik Ближнее зарубежье. До этого Служба национальной безопасности провела у журналистов обыски.

По информации Sputnik Латвия, обыски прошли у бывшего редактора портала Baltnews Андрея Яковлева, колумниста Владимира Линдермана и журналистки Ирины Литвиновой. Baltnews сообщает также об обыске у колумниста Андрея Солопенко.

В посте Sputnik не уточняется, на кого именно завели уголовные дела, но ранее сообщалось о задержании Линдермана. По данным агентства, граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня».

«По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА „Россия сегодня“ распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году», — передает агентство.

В июне этого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание на территории страны семи телеканалов Russia Today. Это решение совет обосновал тем, что эти каналы контролирует генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, против которого Евросоюз ввел санкции.