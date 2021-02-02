В «Лениздате» и MR7 сменились главные редакторы

На должность главного редактора «Лениздата» с 1 февраля назначена Софья Сенич.

Софья работает редактором в молодёжном интернет-медиа «Развилка» с 2018 года и заканчивает 4 курс журналистского факультета СПбГУ. «Работа редактором новостного издания — это новый опыт для меня. В планах развивать соцсети и больше привлекать студентов», — говорит Софья.

Ранее должность главреда занимала Елена Михина. Теперь она назначена главным редактором информационно-новостного издания MR7. На этом посту она сменит Сергея Ковальченко, который руководил площадкой с сентября 2015 года. Как сообщается, контракт с Ковальченко расторгнут по обоюдному согласию по соглашению сторон.

До того как прийти на МR7, Сергей в течение 1,5 лет был главредом информационного агентства "Телеграф", работал корреспондентом в РБК, РИА Новости, ИА Росбалт. С 2019 года является соавтором политического подкаста "Комментатор", который он выпускает вместе с журналистом Михаилом Шевчуком.

Новый главный редактор MR7 Елена Михина два с половиной года руководила порталом «Лениздат.ру». Ранее с 2007 по 2017 годы работала в «МК» в Питере».