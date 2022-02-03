В Лениздате сменился главный редактор

C февраля на должность главного редактора Лениздата была назначена Екатерина Сергейчева. На этом посту она сменила Софью Сенич.

Екатерина пришла в Лениздат в октябре 2021 года. Ранее она сотрудничала с изданиями «Наука и жизнь», «Журналист», с интернет-газетой «Мойка78».

— Работа редактором — совершенно новый для меня опыт. Могу сказать точно: продолжим писать о давлении на журналистов и СМИ, развивать соцсети. В планах — привлекать новых авторов, расширять аудиторию.

Софья Сенич пост главного редактора занимала ровно год. С августа 2021-го также начала работать SMM-редактором в MR7.

— Опыт руководства проектом Лениздат был хорошим, но я поняла, что пора сосредоточится на втором сегменте моей работы. Буду заниматься соцсетями MR7, эта область сейчас требует большей отдачи. Также планирую продолжать развиваться и в других направлениях.

Софья Сенич сотрудничает с Медиа.СПб с февраля 2021 года, также с 2018 является редактором молодёжного интернет-медиа «Развилка». В прошлом — автор изданий «Журналист» и Леди@mail.ru