В Ленобласти появился новый телеканал ЛенТВ24

В понедельник, 26 августа, в Ленинградской области начал вещание новый телевизионный круглосуточный канал ЛенТВ24.

Программы телевидения «для Ленинградской области», как называют его представители ЛенТВ24, будут транслироваться на 21 кнопке вещания всех региональных кабельных операторов, а также в социальных сетях и на официальном сайте канала.

Генеральный директор ОАО «ЛОТ» Олег Черных:

Ленинградская область по многим важным позициям — в числе регионов-лидеров в стране, и это значит, что и время неспешных новостей прошло, а главное – появились новые возможности и новые задачи. ЛенТВ24 — это не только новая «одежда» канала, новая сетка вещания, новый сайт. Мы даём возможность людям посмотреть и прочитать все наши новости на том устройстве, на котором они хотят: телевизор, смартфон, планшет, компьютер, в том виде, в котором они хотят, и в то время, в которое им удобно.

В течение дня каждый час ЛенТВ24 будет коротко сообщать зрителям о главных событиях. Подробные выпуски новостей в прямом эфире будут транслироваться три раза в день, в 13.00, в 16.00 и в 19.00. Выпуски новостей будут сопровождаться комментариями ведущих и гостей телеканала.

Директор Информационно-аналитической службы ЛенТВ24 Виктория Райская:

Мы меняем саму концепцию. ЛенТВ24 — это не областные новости, а новости, интересные для жителей региона. И не только 47-го. Это информация, которая поставляется круглосуточно: в телевизионном эфире и на наших ресурсах в интернете.

Также в эфире будет представлено множество познавательных и развлекательных передач, документальных и художественных фильмов, как отечественных, так и зарубежных.

При этом руководство ЛенТВ24 обещает, что все фильмы и передачи обязательно будет соответствовать общему настрою канала, который обязятельно должен стать по-настоящему добрым, общедоступным, ленинградским.