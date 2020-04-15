В Ленобласти районные газеты договариваются с коммерсантами, чтобы реализовывать тираж

Еще на позапрошлой неделе губернаторы Петербурга и Ленинградской области подписали распоряжения, позволившие газетным киоскам вернуться к работе. Официально, при соблюдении санитарных норм, они могут продавать прессу, о чем так просили издатели печатных СМИ. Но стала очевидна другая проблема – многие продавцы газет – это пенсионеры. Для них распространение печатной продукции – возможность подработать. Но теперь все, кто старше 65 лет должны оставаться дома, так как для них коронавирус особенно опасен.

В Ленинградской области издатели ищут пути решения этой проблемы. Как сообщают в региональном комитете по печати, в большинстве муниципальных образований навстречу газетчикам пошли продолжающие работать торговые центры и продуктовые магазины. Коммерсанты легко согласились выкладывать у себя районную прессу, понимая важность проверенной и достоверной информации.

— Работаем в обычном режиме, журналисты пишут тексты, ходят в рейды с сотрудниками администрации и правоохранительных органов, – говорит главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева. – Естественно, соблюдаем все меры предосторожности, корреспонденты выходят на улицу в масках и перчатках. Несмотря на то, что газетным киоскам официально разрешено работать, они не открылись. Причина проста: там трудятся продавщицы старше 65 лет. Поэтому мы договорились с крупными сетевыми магазинами и распространяем там нашу газету. Коммерсанты пошли нам навстречу и легко согласились сотрудничать.

Елена также отметила, что разбирают тиражи мгновенно: