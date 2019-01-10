В Липецке наградили лучших журналистов региона

В Липецке назвали лучших журналистов региона, ставших по итогам ушедшего 2018 года обладателями областных премий и лауреатами профессиональных конкурсов.

Одним из лучших из реализованных в липецкой прессе журналистских проектов был признан цикл публикаций областной «Липецкой газеты» «Коллекция. Представляем известные семьи Липецкой области». В номинации «Приоритеты года» за лучшее отражение темы реализации успешных проектов в системе образования премии удостоились корреспондент отдела образования и науки Ольга Шкатова.

«Редактором года» стал редактор областной газеты «Молодежный вестник» Дмитрий Бровкин. Звание «Публицист года» присудили корреспонденту журнала «Липецкая газета: итоги недели» Евгении Ионовой, а одну из премий в номинации «Приоритеты года» — авторскому коллективу редакции еженедельника «Регион. Вести».

Всего в числе награжденных оказалось около 60 мастеров слова — журналистов трех телекомпаний, десяти печатных СМИ, радиостанции и интернет-компании.

На церемонии огласили и список лауреатов одной из самых престижных в журналистских кругах региональной премии имени Александра Вермишева. Дипломы победителям — журналистам и коллективам областных и районных СМИ, вручил председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов.

Фото Николая Черкасова