В Липецкой области учреждают почетное звание для лучших работников СМИ

Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области» учреждается в целях морального поощрения и для повышения престижа профессий в сфере СМИ. Ежегодно такую награду будут получать не более 3 человек. Соответствующее постановление одобрили члены комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Почетное звание будет присваиваться работникам СМИ за значительный вклад в развитие периодических печатных изданий, сетевых изданий, теле- и радиоканалов и иных форм периодического распространения массовой информации. Кандидаты должны иметь стаж профессиональной деятельности в СМИ на территории Липецкой области не менее 15 лет.

Вручение удостоверения и нагрудного знака к почетному званию будет производиться в торжественной обстановке в День российской печати, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.