В мае 2021 года Google обновит свой поисковый алгоритм

Сейчас ключевые параметры для поиска — это качественная мобильная версия, наличие сертификата безопасности, отсутствие элементов, мешающих просмотру контента (pop up, например, или реклама на всю страницу).

С мая к этим параметрам добавятся новые. Они объединены в Core Web Vitals. В основном в этом наборе анализируются показатели качества пользовательского опыта: скорость загрузки, визуальная стабильность и отклик на действия пользователя.

Проверить свой сайт на соответствие новым параметрам можно по ссылке.