В Магадане напали на редактора портала «Весьма»

В Магадане неизвестные лица 3 октября напали на редактора портала «Весьма» Андрей Гришина.

В 10.30 молодой человек лет 20-ти постучал в дверь его квартиры и сказал, что случайно ударил машину редактора, припаркованную во дворе.

Когда он спустился в подъезд, двое мужчин избили его в пролете между 4-м и 5-м этажом.

Андрей Гришин:

Парень в капюшоне на голове постучал в дверь сказал, что ударил машину и попросил спуститься с ним. Я оделся, вышел, но его уже не было на лестничной клетке. Я спустился на пролет вниз и решил посмотреть из окна подъезда, что с машиной. Она стояла целая, другой машины рядом не было. Я решил посмотреть, где этот парень, который стучал в дверь, и начал спускаться вниз, а затем увидел молодого человека крепкого телосложения, который поднимался мне навстречу. Ни слова не говоря, он схватил меня за куртку, стащил вниз и начал наносить удары. Я закрылся руками, сел в угол лестничной площадки. В это время подбежал второй парень и тоже стал бить. Нанеся 15-20 ударов, крепкий мужик сказал мне: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал». Затем оба они сбежали вниз и выскочили из подъезда. Я успел снять на видео, как они бегут вдоль дома. Серьезных повреждений мне не нанесли. Скорее, это была акция устрашения. Я не знаю, с чем было связано это нападение, кто эти люди и по чьему заказу действовали. Но обязательно выясню.

Редактор «Весьма» уже обратился в полицию и написал заявление, оно было оперативно принято в работу.

«Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, информация по данному происшествию зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городского отдела внутренних дел. Проводится проверка».

Фото: Сергей Голубев