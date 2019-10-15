В Магнитогорске определят журналиста года

В Магнитогорске идет прием заявок на участие в ежегодном городском журналистском конкурсе «Город и мы», который проходит под эгидой Собрания депутатов.

«В этом году конкурс проходит уже 14-й раз подряд. Он был и остается единственной массовой площадкой для демонстрации лучших творческих сил.В прошлом году на участие было заявлено более 100 материалов из 12 средств массовой информации Магнитки: газет, телекомпаний, сайтов. Самой популярной у тележурналистов стала номинация «Репортаж года». А у пишущих наиболее востребованной темой стала «Люди Магнитки». Материалы о земляках выходили в городских газетах и на информационных сайтах», — рассказал председатель Собрания Александр Морозов.

Награждение проходит по двум главным номинациям – «Персона в журналистике» и «Журналист года». А также по 14-ти тематическим, например, «Объектив мастера», «Общество и власть», «Культура». Определяется лучший телеведущий, информационный сайт, лучшее корпоративное СМИ и т.д.

В этом году одна из номинаций, а именно «Лучший информационный проект», будет называться «Братья по судьбе…» в честь 90-летия Магнитогорска.

Победителями в этой номинации признаются наиболее содержательные, профессионально исполненные и яркие по форме подачи проекты (циклы, рубрики, программы), вышедшие в эфир на телеканалах, размещенные в печатных СМИ или сетевых изданиях и получившие широкий общественный резонанс.

В жюри конкурса входят ученые, преподаватели вузов, журналисты-практики, депутаты. Кстати, наиболее интересные материалы, даже если они не выиграли в номинациях, жюри отмечает специальными дипломами.