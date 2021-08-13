В Махачкале пикетируют в поддержку журналиста «Черновика»

«Кавказский узел» сообщает, что в столице Дагестана проходят одиночные пикеты в поддержку заключенного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Следствие утверждает, что журналист дагестанской газеты вместе с главой благотворительного фонда «Ансар» и программистом Кемалом Тамбиевым собрал для террористов под видом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов.

Сейчас они находятся в СИЗО. Местные журналисты называют Гаджиева «вторым Голуновым» и считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Последние пикеты прошли без задержаний, полиция лишь уточнила цель акции.

Следующее заседание по делу журналиста «Черновика» назначено на 19 августа.