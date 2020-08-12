В «Майл.ру» запустили сервис с виртуальными ведущими новостей

В новом видеоредакторе «Диктор Mail.ru» можно бесплатно сделать новости и репортажи. Сервис создан на основе искусственного интеллекта, поэтому текст воспроизводится с подходящей мимикой, интонацией и жестами. Ведущий похож на настоящего человека: система училась на видеозаписях и реальных людях.

Чтобы создать собственный сюжет, нужно выбрать из предложенных вариантов внешность диктора и загрузить собственный текст до 1000 знаков. Также пользователи могут выбрать оформление студии на фоне, добавить изображения, музыку, титры и ссылки.

Как сообщает «Майл.ру», профессиональные медиа смогут зарабатывать на виртуальных сюжетах. После авторизации контента сервис «Смотри Mail.ru» продвинет видео в рекомендательную систему, в которой будет доступна монетизация.