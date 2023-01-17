В медиабанке ТАСС появился раздел «Регионы России»

Новый раздел «Регионы России» появился в медиабанке ТАСС. Партнеры агентства смогут размещать в нем фото- и видеоматериалы о событиях в регионах страны.

Новый раздел будет способствовать развитию СМИ и продвижению в федеральном медиаполе значимых событий политической, общественной, экономической, культурной, спортивной и других сфер жизни регионов России.

Отмечается, что партнеры ТАСС смогут не только продавать свои фото- и видеоматериалы ведущим российским и мировым СМИ, но и получат доступ к возможностям IT-инфраструктуры агентства, в том числе к ресурсам для хранения контента и аналитике продаж.

Медиабанк ТАСС насчитывает более 42 млн единиц контента и является одним из крупнейших в СНГ. Банк состоит из современных работ корреспондентов ТАСС в РФ и за рубежом, архивных снимков с начала ХХ века, а также материалов партнеров агентства, говорится в сообщении.

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