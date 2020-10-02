В Mediascope появился коммерческий директор

Mediascope создал должность коммерческого директора и назначил на нее Михаила Зотова. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в Sostav.

В качестве коммерческого директора Зотов будет решать задачи по развитию отношений с клиентами всех сегментов медиарынка, а также курировать коммерческие переговоры, формировать и реализовывать долгосрочную коммерческую стратегию Mediascope.

Создание позиции коммерческого директора — «логическое продолжение изменений организационной структуры, развития новых продуктов и решений» компании, говорится в сообщении.

Зотов присоединился к команде Mediascope в 2019 году в должности советника генерального директора по коммерческим вопросам. До этого он занимал руководящие позиции в различных компаниях индустрии медиа.

Свою карьеру Зотов начал в исследовательской компании «Комкон-2» (сейчас Ipsos Comcon) в 1997 году на позиции руководителя проектов в области радио. Далее с 1998 по 2004 год занимал должность директора по маркетингу сначала в «Ультра Продакшн», а потом в «ИД ОВА-Пресс». В 2005 году Зотов вернулся в «Ультра Продакшн» уже в роли генерального директора, а в 2010 году занял пост заместителя председателя правления в «Русской Медиагруппе». С 2015-го Зотов также был генеральным директором компании «Креативные интеграции и спецпроекты» (бренд Integrarium).