В Мексике убили оператора Discovery

Эрик Кастильо, фотограф и оператор телеканала Discovery, был убит неизвестными преступниками в городе Акапулько в штате Герреро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Quadratin.

Нападение на Кастильо произошло на парковке возле круглосуточного магазина. По данным агентства, вооруженные бандиты попытались завладеть его внедорожником. В этом году жертвами насилия в Мексике стали уже более 10 журналистов.

С 2000 года в латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них девять человек — в 2018 году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.