В Мексике убили пятого журналиста за год

На юге Мексики неизвестные убили журналиста Пабло Морругареса, который с 2016 года вместе с семьей охранялся местной полицией. Вместе с журналистом под обстрел попал полицейский, назначенный его защищать. Об инциденте написал сайт газеты The Guardian.

Погибший Пабло Морругарес был руководителем сайта PM Noticias Guerrero , который часто сообщал о бандитских беспорядках.

В минувшее воскресенье журналист и его полицейский-телохранитель сидели в ресторане, когда по ним открыли огонь из проезжавшего мимо автомобиля. На месте преступления нашли 55 гильз.

До этого случая журналисту и его семье уже угрожали. Ранее в 2016 году, после нападения на автомобиль Пабло, к нему и его семье мексиканская полиция назначила своего сотрудника для охраны.

Мексика входит в топ-10 самых опасных стран для работы журналиста. За последние 20 лет там было убито более 140 сотрудников СМИ. За этот год это уже пятый случай. Ассоциация по защите прессы IAPA (Inter American Press Association) настаивает на том, чтобы власти Мексики обеспечили лучшее финансирование государственных программ по охране журналистов.