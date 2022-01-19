В Мексике убили журналиста криминальной хроники

Мексиканского журналиста Маргарито Мартинеса застрелили на пороге его дома в Тихуане, сообщило издание Cadena Noticias, на которое он работал.

«Маргарито Мартинес Эскивель, репортер полицейской хроники из Тихуаны, был застрелен сегодня утром, когда выходил из дома. Полиция начала расследование, но официальной позиции по этому поводу пока нет», — сообщили в СМИ со ссылкой на супругу погибшего.

Мартинес сотрудничал с местными и международными изданиями как автор и фотограф, специализируясь на теме региональной преступности.

За 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира.