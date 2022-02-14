В Мексике убит пятый с начала года журналист

В городе Салина-Крус, штат Оахака, простились с Хебером Лопесом, пятым за 1,5 месяца убитым журналистом в Мексике.

39-летний директор новостного веб-портала был застрелен в своей студии. Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь заявил, что его правительство не будет бездействовать.

Помимо объявления об аресте двух подозреваемых за их вероятную причастность к убийству журналиста, заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа несколькими днями ранее сообщил об аресте трех человек в связи с убийством еще одной журналистки в этом году, Лурдес Мальдонадо.