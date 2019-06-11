В мэрию Москвы подана заявка на проведение 23 июня митинга «За свободу Ивана Голунова»

Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали заявку на митинг в поддержку Ивана Голунова в Москве на проспекте Сахарова 23 июня.

Митинг планируется начать в 17:00. Заявленное число участников — до 20 тысяч человек.

Попытки властей Москвы препятствовать проведению митинга организаторы будут расценивать «как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны», говорится в заявлении, присланном в «Медузу».

Либертарианская партия и Профсоюз журналистов также собираются провести акцию в Петербурге (23 июня, 18:00) и Хабаровске (22 июня, 14:00). В Петербурге они присоединились к заявке, которую подало движение «Весна». В качестве возможных мест проведения митинга предложены Марсово поле, площадь Ленина, Пионерская, Конюшенная и Исаакиевская площади. Заявленная численность участников — 5 тысяч человек, сообщает «Фонтанка».