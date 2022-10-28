В МГУ появится курс военной журналистики

Курс военной журналистики создают на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы, сообщил в четверг член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

По его словам, целью создания курса военной журналистики в университете является обучение студентов по профессиональному освещению военных тем.

«Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой [Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ] о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — заявил Новиков на форуме «Енисей. РФ-2022» в Красноярске.

Также он отметил необходимость господдержки в части субсидий на продвижение отечественных брендов в СМИ. По его словам, такое финансирование предусмотрено только для телевизионных СМИ, а нужно распространить его и на другие медиа.