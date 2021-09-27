В МИД назвали «произволом» недопуск российских журналистов в Косово

Недопуск журналистов издания «Известия» на территорию самопровозглашенного Косово — произвол и нарушение принципов свободы СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«Российские журналисты не были допущены на территорию самопровозглашенного Косово для выполнения редакционного задания, что само по себе следует квалифицировать не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ, о ценности которой без устали твердят западные кураторы косовоалбанцев», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 сентября. Как сообщают «Известия», журналисты издания хотели попасть на территорию Косово, чтобы снять заблокированный переход между этим регионом и Сербией. Но при пересечении границы косовские пограничники не пустили с сербской территории корреспондента и переводчика. При этом оператор смог попасть в Косово и провести там необходимые съемки, после чего вернулся в Сербию.

При этом в эфире косовского телеканала RTV Dukagjinin сказали, что у россиян были при себе сумки с подозрительным оборудованием, а двоих из них задержала местная полиция, передает издание Telegrafi.com. Информацию о задержании журналистов опровергло посольство России в Сербии.

Кроме того, в эфире телеканала ведущий продемонстрировал развороты паспортов россиян с фото, датами рождения, номерами документов и т.д. Telegrafi.com отмечает, что одного из журналистов ранее задерживали в Косово по подозрению в шпионской детальности.

МИД информацию о причастности журналистов «к выполнению неких иных, не связанных с журналистикой, задач» назвал ложной. Ведомство также обвинило власти самопровозглашенной республики в сливе данных россиян. В министерстве указали, что руководство Косово не способно обеспечить защиту свободы слова и условия для журналистской деятельности.