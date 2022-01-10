В МИД прокомментировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане

Отсутствие внятной реакции на случаи нападения на журналистов в ходе протестов в Казахстане и игнорирование международными институтами своих обязанностей чреваты самыми печальными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что обратила внимание на «зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ».

«Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула «сугубо мирного протеста». А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ?» — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что «подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями».

В пятницу «Мир 24» сообщил, что вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате, крупнейшем городе и старой столице Казахстана, восстановлено. Ранее он сообщал о пожаре в здание филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате. Корреспондент телеканала передавал, что мародеры вынесли из офиса телеканала в этом городе технику, часть помещений оказалась затоплена, по зданию ходили неизвестные.