В Минцифры предложили меры поддержки IT-отрасли

Работники IT-сферы в России в ближайшее время получат не только отсрочку от армии, но и возможность взять льготную ипотеку, сообщили в Минцифры. Существенная финансовая и репутационная поддержка отрасли со стороны государства будет направлена не только на развитие компаний и создание новых продуктов в этой сфере, но и на повышение престижности самой профессии айтишника. Участники рынка уверены: чем лучше и интереснее будут условия работы, тем быстрее и активнее будет развиваться IT.

Новый пакет мер поддержки стал основной темой встречи правительства с профильными компаниями в минувшие выходные. «Правительство намерено создавать такие условия, чтобы IT-специалисты могли наращивать свой бизнес, создавать рабочие места и занимать освобождающиеся ниши», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что уровень импортозамещения по всем направлениям отрасли уже составляет минимум 80%, однако это не предел — важно сохранить российским специалистам и текущие рабочие места, а также оказать поддержку в разработке отечественного программного обеспечения (ПО).

Чтобы это стало реальностью, нужна поддержка на местах — от региональных властей, которые должны обеспечить загрузку индустрии за счет госзаказа и вовлечения в различные проекты. Минцифры берется создать условия для этого. Среди них — налоговые льготы для предприятий, а также различные послабления для персонала компаний. Налог на прибыль предприятий в сфере IT до 2025 года будет установлен на уровне 0%, после 2025 года — 3%, уровень тарифа страховых взносов — 7,6%.

Также в минцифры предложили предоставить айтишникам льготную ипотеку под ставку 5% годовых, а при дополнительной поддержке регионов — под 2%. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, необходимая минимальная зарплата — 200 тысяч рублей. В остальных регионах размер займа составит 9 млн рублей, требования к минимальной зарплате — 150 тысяч. На льготную ипотеку смогут претендовать все айтишники в возрасте 22-40 лет.

Кроме того, все сотрудники системно-значимых IT-компаний и других предприятий в этой сфере (при наличии высшего образования и профильной специализации) получат отсрочку от армии. Наряду с ними на аналогичную поддержку смогут рассчитывать выпускники профильных вузов в случае трудоустройства по профессии в течение года. Проект постановления Минцифры об этом уже находится в правительстве.