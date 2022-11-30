В Минцифры сообщили о росте числа кибератак на информресурсы России в 2022 году

Число кибератак на информационные ресурсы России в 2022 году увеличилось на 80%, возросла их мощность и продолжительность. Об этом во вторник заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова, выступая на VII Форуме ООН по управлению интернетом.

Замминистра отметила и быстрый рост распространения недостоверной информации. Как указала Черкесова, в России за этот год было распространено порядка 9 млн фейков. По ее словам, наработанный в России опыт показывает, что в борьбе с дезинформацией важно оперативное и стратегическое противодействие. «Второе заключается в том, чтобы информационное поле было максимально полным», — подчеркнула Черкесова.

По ее словам, в настоящее время остро строит вопрос о необходимости создания критериев ответственного поведения глобальных цифровых платформ и инструментов регулирования их деятельности.