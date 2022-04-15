В Минцифры заверили, что бумаги для печатной отрасли в России достаточно

Дефицита газетной и офисной бумаги в России нет, заверили в Минцифры. В марте на фоне санкций в России возник острый дефицит мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями.

«В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги», — сообщили в пресс-службе Минцифры ТАСС.

Около 80% производимой в стране газетной бумаги ранее экспортировалось, поэтому редакции газет не заметят европейских санкций, уверены в Минцифры. Ведомство также создало специальную рабочую группу совместно с Минпромторгом и ФАС по мониторингу за ценами на бумажную продукцию.

Ключевые производители мелованной бумаги — в основном шведские и финские компании — приостановили поставки и работу в стране в начале марта. Книгоиздатели надеются договориться с китайскими компаниями, а некоторые готовы закупать российскую бумагу. Но ее качество, по словам экспертов, хуже европейского, а объемов производства будет недостаточно. Кроме того, китайская продукция дороже в среднем на 80%. Как утверждали источники «Ъ», из-за нехватки мелованной бумаги стоимость книг может вырасти на 15–25%.