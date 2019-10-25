В Минкомсвязи заявили, что Рунет не будет развиваться по пути Китая

Развитие российского сегмента интернета по пути Китая, в том числе строительство аналогичного файрвола, экономически нецелесообразно, Россия не собирается идти по этому пути, заявил в четверг замглавы Минкомсвязи Алексей Волин:

Нам китайский путь в интернете не подходит. В Китае внутренний рынок в разы больше, чем у нас, почти в 10 раз. И он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически. Если мы говорим про Рунет, то у нас количество потенциальных пользователей Рунета — 300 млн человек русскоязычных. Численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза превышает численность населения России. Уход на самозоляцию означает, что мы вдвое уменьшаем свой рынок. Из примера того же самого китайского опыта мы видим, что технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие. Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России, а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что российские власти намерены учитывать китайский опыт управления в области интернета и в то же время продолжат следовать принципу, когда разрешено все, что не было подвергнуто официальному запрету.