В минкульте прокомментировали закрытие журнала «Звезда»

«Фонтанка» получила официальный ответ министерства культуры по поводу ситуации с петербургским журналом «Звезда», который находится на грани закрытия. «Минкультуры России известно о проблемах, с которыми сталкиваются «толстые» литературные журналы, однако так сложилось, что сфера книгопечатания и книгоиздания находятся вне ведения министерства», — отмечают в минкульте.

Здесь считают «серьезной проблемой» тот факт, что у региональных библиотек нет денег на то, чтобы подписаться на толстые журналы, и это снижает тиражи и подписку таких изданий. Однако предпринимать что-либо, чтобы разрешить проблему, министерство культуры не уполномочено.

«Сомневаемся, что прекращение субсидирования со стороны Минкультуры России привело к закрытию толстых литературных журналов. Более вероятно, что роль здесь сыграло сокращение денег со стороны регионов на комплектование фондов», — пишут в минкульте.

Здесь подчеркивают, что основным источником средств на комплектование муниципальных библиотек остаются бюджеты субъектов», но «в последние годы на уровне регионов наблюдается тенденция сокращения расходов на данные цели». Ведомство «не согласно с данным подходом», и поэтому в рамках нацпроекта «Культура» создает на базе библиотек «интеллектуально-просветительские центры нового поколения». Тем не менее предпринять что-то для спасения журнала «Звезда» минкульт не может.

Соредактор «Звезды» Яков Гордин ответ Минкульта назвал «иезуитским»:

Это напоминает мне известное высказывание Ленина: «Формально правильно, а по сути издевательство», — прокомментировал он «Фонтанке». — Министерство сетует, что комплектование библиотек — серьезная проблема, и что основным источником средств на эти цели остаются бюджеты субъектов. Но чиновники не пишут, что именно в их полномочиях что-то изменить. У меня есть копия переписки министерства финансов и министерства культуры. В ней минфин убеждает минкульт взять 350 миллионов рублей на комплектование библиотек, а минкульт от этих денег отказывается.

Именно после этого — в 2014 году — тиражи толстых журналов резко упали, напоминает Яков Гордин.

В обозримом будущем выйдет пятый, майский номер «Звезды» за 2019 год. А на печать июньского выпуска у редакции не остается средств, мои коллеги уже второй месяц не получают зарплату, — отмечает он. — Тем временем, в «Звезде» запланировано много любопытных публикаций. Например, продолжение романа «Бесславие» Александра Нежного о трагедии молодых людей, вовлеченных в деятельность неонацистских организаций. Осенью мы собирались опубликовать переписку Сергея Довлатова и Иосифа Бродского. Были запланированы новые стихи Александра Кушнера и Александра Городницкого. Но главное — не будут опубликованы молодые прозаики, критики и поэты, для которых это чрезвычайно важно.

Журнал «Звезда» издается в Ленинграде с 1924 года, он выпускался во время блокады и пережил 1946 год, когда ЦК ВКП(б) выпустило разгромное постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Однако в 2019 году издание, печатавшее Анну Ахматову, Михаила Зощенко, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Александра Солженицына и многих других поэтов и прозаиков, может закрыться. Причиной стало снижение субсидий для муниципальных библиотек, которые теперь не могут подписаться на «Звезду» и другие «толстяки».