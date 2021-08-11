В Минске пропали австрийские журналистка и оператор

Об этом сообщил вчера белорусский правозащитный центр «Весна». 9 августа около 16:20 корреспондентка и оператор австрийского телеканала брали интервью у прохожих на площади Независимости в центре Минска. Неизвестные в гражданской одежде силой задержали их, посадили в синий автобус МАЗ и увезли в неизвестном направлении. Больше об их нахождении ничего не известно.

Посольство Австрии в Беларуси пока не подтвердило пропажу журналистов. МВД республики заявило РИА Новости, что полиция их не задерживала. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз рассказывает, что это были сотрудники австрийского общественного телеканала (ORF) и уверяет, что у них просто проверили документы.

8 июля КГБ Беларуси сообщил о начале операции по зачистке «радикально настроенных лиц». В республике арестовали множество журналистов и правозащитников, администраторов протестных телеграм-каналов и «деструктивных чатов», на некоторых завели уголовные дела. Часть СМИ признали экстремистскими.