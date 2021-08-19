В Минске прошли обыски у журналистов агентства БелаПАН

О проведении обыска сообщили журналистка Ирина Турчина, редактор Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева. После обысков и допросов отпустили Ирину Турчину, Александра Зайцева и журналиста Захара Щербакова.

Главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину после обысков задержали на 72 часа. СК Беларуси сообщил, что Новожилов, Боева и Левшина были задержаны по подозрению в организации и активном участии в грубом нарушении порядка.

Сервер, на котором размещался сайт информационного агентства, был изъят. Сайт БелаПАН не работает, но продолжает работу портал naviny.online и телеграм-канал портала.