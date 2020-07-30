В Минске прошло массовое задержание журналистов

Как сообщает портал TUT.BY, у здания КГБ Республики Беларусь задержали нескольких журналистов. Представители правоохранительных органов объяснили свои действия необходимостью проверить документы и установить личности.

Среди задержанных были представители телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий и Игорь Ильяш, фотокорреспондент ТАСС в Минске Наталья Федосенко и представитель Tut.by Елена Толкачева.

По данным РБК, редактор отдела новостей портала TUT.BY Анна Калтыгина подтвердила факт задержания журналистов:

«[Журналистов] увезли в Заводское РУВД якобы для проверки документов. Поскольку мы просили наше МВД на ситуацию повлиять, буквально через полчаса их отпустили».

Позже Катерина Андреева рассказала РБК о подробностях задержания:

«Брал ОМОН в балаклавах. Телефоны у всех отключили. Завезли на микроавтобусе в РУВД, попросили оставить вещи, завели в актовый зал, где на камеру переписали наши данные из документов. Меньше чем через час нас всех отпустили без протоколов. При этом меня задерживали 14 июля во время прямого эфира — тогда на меня составили протокол за «участие в несанкционированном массовом мероприятии». Суд на неделе».

TUT.BY полагает, что данное происшествие может быть связано с намерением задержанных журналистов осветить изменение мер наказания по отношению к Виктору Бабарико — одному из претендентов на участие в президентских выборах. Ранее он был арестован по обвинению в даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

Источник: РБК