В мире убиты 38 журналистов за полгода

С начала года в разных частях мира было убито 38 журналистов. Чаще всего представители СМИ умирали в Мексике и Афганистане, говорится в отчете неправительственной компании Press Emblem Campaign. В прошлом году за аналогичный период погибло 66 журналистов. Cитуация улучшилась на Среднем Востоке из-за снижения интенсивности конфликтов в Сирии и Ираке.

В организации уточнили, что снижение является положительным и тревожным одновременно.

Наименее спокойными регионами являются Мексика, где за шесть месяцев погибло 9 журналистов, и Афганистан. Там погибло 6 журналистов. Основную ответственность за это в Афганистане несут террористы, а в Мексике — преступные группировки.

Организация PEC была основана международной группой журналистов в 2004 году и имеет специальный консультативный статус при ООН. Целью ее деятельности является усиление законной защиты и безопасности журналистов, работающих в зонах конфликтов, беспорядков или в опасных миссиях.

Иллюстрация: shutterstock.com