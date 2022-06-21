В Молдавии запретили российские новостные программы

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России — документ вступит в силу на следующей неделе. Об этом в эфире интернет-канала Rlive заявила Лилиана Вицу, глава Совета по телевидению и радио республики.

«Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в "Официальном вестнике", после чего вступит в силу. В нем появились определение "дезинформации" и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — отметила Вицу.

Такие меры власти приняли в связи с ситуацией на Украине. Однако руководство страны признает, что больше всего фейков в местных СМИ распространяется в предвыборный период.

В 2017 году в республике уже принимали закон по борьбе с «зарубежной пропагандой» по инициативе Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка. Тогда власти собирались запретить ряд передач российских телеканалов, однако занимавший тогда президентский пост Игорь Додон не стал подписывать документ. В результате Конституционный суд отстранил Додона от должности, а инициативу подписал председатель парламента Андриан Канду. Закон отменили в 2020 году по инициативе социалистической партии Молдавии, которая поддерживала бывшего президента Додона.