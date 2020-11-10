В морге Лагоса обнаружено тело молодого нигерийского журналиста

Ноя 10, 2020

За неделю до этого Онифаде Пелуми был арестован, потому что был на месте сбора большой толпы на улице возле здания продуктового банка в Лагосе и делал репортаж об этом.

Последнее интервью для своего телеканала, которое на месте событий проводил Пелуми, было прервано появившийся полицией. По словам адвоката семьи репортёра, полиция в грубой форме разогнала толпу и арестовала журналиста. В течение недели семья пыталась найти Онифаде по участкам Лагоса.

В конце концов тело журналиста было обнаружено в морге в нескольких десятках километрова от места ареста. На теле, как рассказывает адвокат, были обнаружены следы пуль.

Нигерия находится на 115 месте в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» (Россия — 149, Беларусь — 153).

Источник: MediaMedia
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