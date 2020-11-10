В морге Лагоса обнаружено тело молодого нигерийского журналиста

За неделю до этого Онифаде Пелуми был арестован, потому что был на месте сбора большой толпы на улице возле здания продуктового банка в Лагосе и делал репортаж об этом.

Последнее интервью для своего телеканала, которое на месте событий проводил Пелуми, было прервано появившийся полицией. По словам адвоката семьи репортёра, полиция в грубой форме разогнала толпу и арестовала журналиста. В течение недели семья пыталась найти Онифаде по участкам Лагоса.

В конце концов тело журналиста было обнаружено в морге в нескольких десятках километрова от места ареста. На теле, как рассказывает адвокат, были обнаружены следы пуль.

Нигерия находится на 115 месте в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» (Россия — 149, Беларусь — 153).