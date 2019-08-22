В московских библиотеках можно будет воспользоваться VR/AR-технологиями

105 московских библиотек и культурных центров уже этой осенью возьмут на вооружение технологии виртуальной и дополненной реальности. С их помощью можно будет посмотреть на мир глазами человека с аутизмом и изучить версии гибели группы Дятлова.

Для того, чтобы смотреть продукцию VR нужно скачать бесплатное приложение, разработанное РИА Новости, и надеть кардборд — специальные очки, которые осенью завезут в столичные библиотеки.

Уже готов исторический репортаж «Валерка встречает Гагарина» – про мальчика, который из квартиры на Ленинском смотрит из окна на проезжающий кортеж первого космонавта.