В Москве 16 декабря пройдет обжалование ареста Ивана Сафронова

В четверг, 16 декабря, в 14.00 состоится обжалование ареста журналиста Ивана Сафронова в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.

Там же активисты будут собирать поручительства в поддержку Сафронова. Как сообщает Telegram-канал «СвободуСафронову!», поручительство можно заполнить и онлайн. Для этого нужно скачать электронную форму, заполнить её, подписать и направить на адрес freesafronov@gmail.com.

Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован иностранными спецслужбами, в 2017 году передал её представителю секретные данные, связанные с военно-техническим сотрудничеством России. Журналиста обвиняют в госизмене, но сам Сафронов не признаёт вину и считает, что обвинения связаны с его профессиональной деятельностью.