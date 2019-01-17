В Москве до конца 2020 года установят памятник погибшим журналистам

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца 2020 года установить в столице памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.

Монумент будет расположен в сквере около Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства города в среду:

В целях увековечения памяти журналистов, погибших при испол­нении профессиональных обязанностей, установить до 31 декабря 2020 года монумент журналистам... на территории сквера вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади.

Отмечается, что проектирование и изготовление памятника и его постамента будут выполнены за счет Союза журналистов Москвы, работы по установке монумента и благоустройст­ву прилегающей территории выполнят за счет средств департамента капитального ремонта столицы, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие городской среды».