В Москве до конца 2020 года установят памятник погибшим журналистам

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца 2020 года установить в столице памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.
Монумент будет расположен в сквере около Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства города в среду:
В целях увековечения памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, установить до 31 декабря 2020 года монумент журналистам... на территории сквера вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади.
Отмечается, что проектирование и изготовление памятника и его постамента будут выполнены за счет Союза журналистов Москвы, работы по установке монумента и благоустройству прилегающей территории выполнят за счет средств департамента капитального ремонта столицы, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие городской среды».
Источник: РИА Новости