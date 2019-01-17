В Москве избили корреспондента телеканала Kurdistan 24

В Москве госпитализирован собкор телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра:
Мухаммед получил травмы в результате нападения в районе студенческого городка РУДН в Москве. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Мы следим за его состоянием.
Нападение произошло еще несколько дней назад. Бабакр также призвал журналистское сообщество Москвы осудить это нападение и требовать его скорейшего расследования.
Kurdistan 24 — телеканал, вещающий из Иракского Курдистана — автономии на севере Ирака. Демократическая партия Курдистана является правящей партией автономии.
Источник: РИА Новости