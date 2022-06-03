В Москве наградили обладателей Национальной премии интернет-контента

В Москве впервые состоялась церемония награждения Национальной премией интернет-контента. Ее обладателями стали медиа-холдинги и блогеры, которые создали наиболее значимые проекты о культуре, истории и благотворительности. В этом году награды проектам социальной направленности вручили в 21 номинации.

Сериал more.tv и «Проспект продакшн» «Трудные подростки — 2» был признан лучшим веб-сериалом. В третьем сезоне его создатели вместе с изданием «Мел» интегрировали чат-бот, где в более удобной форме подростки могут получить реальную помощь.

Лучшим художественным фильмом стал «Батя», лучшим документальным фильмом — «Байкал. Удивительные приключения Юмы», лучшим короткометражным фильмом — «Артист» из цикла «Про людей и про войну».

Вован и Лексус были отмечены наградой в номинации «Мир должен знать». Они получили признание за громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей, например за звонок экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему. Им вручала награду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В номинации «Сила в правде» отметили военных корреспондентов и блогеров. В номинации «Просто о важном» наградили политического аналитика, блогера Юрия Подоляка. А самый читаемый Telegram-канал Wargonzo военкора Семена Пегова победил в номинации «От первого лица».

В номинации «Гордимся» в финальный список попал мультиформатный проект МИЦ «Известия» о перспективных отечественных разработках «Наука и технологии. Что изобретают в России». Проект LIFE doc «100 лет Юрию Никулину» признан лучшей в номинации «Россия культурных и общественных ценностей».

Призовой фонд премии в этом году составил 18 млн руб. Главный приз в тематических и спецноминациях — 500 тыс. руб., а победители в основных номинациях получили по 1 млн руб.