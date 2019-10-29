В Москве наградили победителей и дипломантов Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов-XXI век»

Всероссийский конкурс молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов-XXI век» организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным пресс-клубом (МПК). В этом году Конкурс отмечает свой юбилей — он проводится в 15-й раз.

На федеральный этап Конкурса поступило 558 работ из 92 городов и других населенных пунктов и 234 СМИ Российской Федерации.

25 октября 2019 г. в Гостином дворе состоялся творческий семинар для победителей и дипломантов Конкурса. Его провели члены жюри Конкурса:

• Секцию «Вызов – политика и экономика» — секретарь Союза журналистов России РОМАН СЕРЕБРЯНЫЙ;

• Секцию «Вызов – портрет современника» — доцент факультета журналистики МГУ Им. М.В. Ломоносова АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО;

• Секцию «Вызов – Культура и искусство» — заведующая кафедрой журналистики Московского государственного института культуры ЕЛЕНА КОЛОМИЙЦЕВА.

• Секцию «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения» - генеральный директор МПК АЛЕКСАНДР ЧУМИКОВ;

Вечером в конференц-зале «Москва» гостиничного комплекса «Измайлово» состоялась церемония награждения.

Впервые 16-ти победителям Конкурса, по четыре в каждой номинации, вручались Золотые медали «Победитель Всероссийского конкурса СМИ «Вызов XXI век». Они также получили призы и дипломы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Дипломантами Конкурса стали более 100 молодых журналистов.

Культурную программу церемонии награждения провели преподаватели и студенты Московского государственного института культуры.

Подробная информация о победителях и дипломантах Конкурса размещена на сайте Международного пресс-клуба (Актуальные проекты/Вызов XXI век/Победители 2019).

Источник: Международный пресс-клуб – Оргкомитет Конкурса