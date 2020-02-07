В Москве названы имена победителей «Золотого пера России»

Союз журналистов РФ назвал победителей премии «Золотое перо России» — главной журналистской награды страны. Церемония награждения прошла на традиционном Балу прессы в театре «Новая Опера».

«Золотыми перьями-2020» стали:

• Александр Гимельштейн, главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск),

• Сергей Бирюков, редактор отдела культуры газеты «Труд»,

• Иван Дмитриенко, редактор журнала «Профиль»,

• Андрей Добров, автор и ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ,

• Вячеслав Киселев, фотокорреспондент РИА Новости и Галина Мурсалиева, обозреватель «Новой газеты».

В номинации «За профессиональное мастерство» «Золотое перо» получил Ренат Закиев, редактор отдела мультимедийных проектов «Российской газеты» (Москва). Его профессионализм вознагражден «за выработку креативного отношения к подаче оперативной информации».

Также в этой номинации лауреатами стали еще 11 журналистов из региональных СМИ.

Одним из героев Бала стала главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина. Накануне Нового года ее уволили по требованию главы администрации Урюпинска Юрия Хорошенькова, потому что в «Урюпинской правде» фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Шушлебина опротестовала свое увольнение через суд. Ее поддержала главный редактор районной газеты «Борьба» Елена Ломакина, 19 коллег и «Российская газета», написав о конфликте и вместе с Союзом журналистов добившись восстановления в правах главного редактора.

Победителями номинации «Легенда российской журналистики» стали:

• Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец»,

• Виктор Жиляков, журналист ИТАР-ТАСС (Краснодар),

• Георгий Зубков, журналист-международник,

• Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации русской прессы,

• Александр Тихомиров, тележурналист.

Еще одна относительно новая номинация премии — «Золотой глаз» Международной гильдии профессиональных фотографов. В 2020 году «Золотой глаз» получили фотомастера Дмитрий Зверев, Ольга Свиблова, Константин Худяков и Тофик Шахвердиев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ